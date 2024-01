[ FOCUS] Maisons d’accueil de bébés : Quand trafic d' enfants, décès, vols et négligence sévissent dans les pouponnières

La responsabilité étatique...



La place d’un nouveau -né est dans le creux des bras de sa maman et ne doit pas être placée dans des orphelinats. Quelle que soit la situation, l’enfant n’a pas demandé à naître. Et, donc il y va de la responsabilité des parents d’assumer à l’égard de leur enfant sa protection, favoriser sa santé, son développement et son bien-être, son éducation etc…



La formation des éducateurs et l’inspection régulière demeurent la problématique majeure de l’avis d’une spécialiste de l’enfance.

L'analyse du spécialiste de la petite enfance



Kenny Sylvie Baléle, spécialiste de la petite enfance et très engagée pour la cause des enfants livre sans complaisance la problématique des pouponnières. Selon la directrice de Kabowd Group, il n’existait pas de conditions d’ouverture d’une pouponnière mais, elle espère que des inspections seront faites maintenant qu’il y a un décret qui organise le secteur de la petite enfance.

Cependant, elle confirme que le décret ne leur est pas encore parvenu pour leur permettre de prendre connaissance des informations obligatoires. Néanmoins, ils ont l’habitude de collaborer avec l’ANPECTP (Agence Nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits) en l’absence du décret d’organisation. S’exprimant sur les manquements, elle énumère la formation des éducateurs et l’inspection régulière qui servira de garde-fou aux intervenants laxistes du secteur. Ces corps d’élite auront pour mission de faire le contrôle régulier de ces centres d'accueil réservés uniquement à l'enfant...

Il a fallu que le scandale de Ndella Madior Diouf éclate pour qu’en conseil des ministres, le gouvernement examine et adopte le projet de décret fixant les conditions d’ouverture et des règles d’organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans. Qu’en est-il de la responsabilité individuelle?