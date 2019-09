FIFA FIFPro masculin 2019 : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly parmi les 55 nominés

Les 55 joueurs en lice pour la « FIFA FIFPro World11 » masculin 2019 sont désormais connus. Le World11 est élu par les joueurs et pour les joueurs, à l’issue d’un vote impliquant des milliers de footballeurs professionnels issus de 64 pays. À la fin, leur choix devra porter sur un gardien, (4) défenseurs, (3) milieux de terrain et (3) attaquants », renseigne la FIFA. Dans cette liste de 55 nominés, on retrouve sans surprise, les deux internationaux Sénégalais, Sadio Mané (Liverpool) et Kalidou Koulibaly (Naples.)