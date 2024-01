FA CUP : Nottingham Forest rend hommage à Cheikhou Kouyaté endeuillé

Nottingham Forest a témoigné son soutien à l’un de ses joueurs, en l’occurrence Cheikhou Kouyaté, touché par un deuil avec le décès de son père ce mardi. Lors du match FA Cup entre Forest qui jouait contre Blackpool, les joueurs de Nottingham Forest ont rendu un bel hommage au milieu de terrain sénégalais en portant des brassards noirs et en brandissant un maillot avec un message de soutien « Thinking of you Kouyate », floqué dessus…

Le club anglais exprime sa compassion envers Cheikhou. "Nos plus sincères condoléances vont à Cheikhou Kouyaté suite au décès de son père. Tout le monde au club envoie son amour et ses pensées à Cheikhou et à sa famille en cette période vraiment difficile", avait publié le club via un communiqué.