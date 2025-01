Expulsions de migrants des États-Unis vers leur pays d'origine : 1 689 Sénégalais en sursis !

Dès sa prestation de serment, le lundi 20 janvier 2025, le président Donald Trump a signé plusieurs décrets, dont celui concernant l'expulsion des non-citoyens américains. L'administration Trump a entamé ces expulsions ce vendredi 24 janvier 2025, avec un premier lot de plus de 538 migrants, qualifiés de criminels ou en situation irrégulière, expulsés à bord d'avions militaires vers leur pays d'origine.



Au 24 novembre 2024, 1 445 549 non-citoyens américains étaient inscrits au registre des non-détenus de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) et faisaient l'objet d'une ordonnance définitive d'expulsion. Parmi eux, 1 689 Sénégalais en situation irrégulière aux États-Unis sont concernés.



Cette liste comprend également 1 736 Camerounais, qui seront expulsés vers le Cameroun en application du décret du président américain Donald Trump, ainsi que 46 Belges, 402 Français, 1 290 Canadiens, 60 Gabonais, 571 Allemands, 18 000 Indiens, 281 Japonais, 1 225 Ivoiriens, 250 000 Guatémaltèques, 337 Saoudiens, 250 000 Mexicains, 38 000 Chinois, 10 Qataris, 3 690 Nigérians, 7 760 Pakistanais, 21 citoyens des Émirats Arabes Unis (Dubaï), 146 Koweïtiens, 3 510 Russes et 1 157 Britanniques.



Rappelons qu'entre 2023 et 2024, des milliers de ressortissants africains, dont des Sénégalais, sont entrés clandestinement aux États-Unis en passant par le Nicaragua.