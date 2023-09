Explosion de gaz à Dieuppeul-Derklé: Un sixième décès enregistré

Le bilan après l’explosion d’une bonbonne de gaz à Dieuppeul-Derklé en est actuellement à six morts. Il s’agit d’une ménagère de la maison sinistrée qui succombe à ses blessures.



Le jeune fille, selon nos informations était très proche de la dame Sagar Diouf. C’est elle qui faisait la plus grande partie des commissions de la maison des Diagne.



Pour rappel, Sagar Diouf, son fils Niankou Diagne, et Serigne Saliou Diouf, Khadim Diagne et Ibrahima Diagne ont été les premiers à remplir la liste macabre de la famille.