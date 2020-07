Exclusion de Moustapha Cissé Lô : Les jeunes républicains du Bosséa saluent la décision de la commission de discipline de l’APR.

En cette période de covid19 où tout le monde se solidarise pour accompagner les efforts pris par le chef de l’État, c’est le moment que choisit Moustapha Cissé Lô pour insulter et injurier ses camarades de parti.

C'est pourquoi le collectif des jeunes républicains du Bosséa, regroupant les trois communes Oréfondé, Agnam et Dabia, met en garde Moustapha Cissé qu'il considère comme un élément qui nuit à la bonne marche de L'Alliance pour la République .



Le Collectif salue ainsi la décision de la commission de discipline de l’APR pour son exclusion définitive. Par ses propos indignes, le collectif des jeunes républicains estime qu'il a montré qu'il n’a pas sa place dans l’APR, car "ne respectant pas les sénégalais, et leurs guides religieux et spirituels. Il foule au

pied les valeurs de la République et donne de mauvaises leçons aux jeunes générations".



Le collectif appelle ainsi à un resserrement des rangs au niveau du parti et reste déterminé à soutenir la vision du chef de l'État ainsi que tous ceux de la mouvance présidentielle.