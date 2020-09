Excédée d’être abandonnée à son sort, la jeunesse de Grand Yoff réagit...

Après les dégâts causés par les pluies torrentielles de ce week-end, les populations de Grand Yoff en ont plus que marre de l’indifférence des autorités quant à leur misère. Cette fois pas de brassards rouges, ni d’émeutes, ils ont décidé de manière très responsable de mutualiser leurs forces et de mettre un terme à cette misère qui handicape leur quotidien.



La jeunesse de la commune de Grand Yoff a alors décidé de se mobiliser pour nettoyer de fond en comble ses rues, mais également de mettre en place des stratégies dans le but de contrer les inondations.



Accompagnée d’un des leurs, l’ancien international Badara Kébé, ils ont décidé de réagir avec leurs moyens et se disent déterminés à changer leur vie car selon eux, un État qui ne réagit pas promptement ne vaut pas la peine d’être attendu.



Par ailleurs, le leader de cette initiative se dit prêt à tout pour sa commune, car depuis toujours, ses habitants ont placé toute leur confiance en lui, ceci allant jusqu’à vouloir faire de lui leur représentant aux prochaines élections municipales... Une affaire à suivre de très près!