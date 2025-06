Examens 2025 à Kolda : Des centaines de candidats composeront sans extraits de naissance

Près de 2 100 candidats aux examens du Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) et du Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM) de la session 2025 à Kolda se présenteront aux épreuves sans extrait de naissance. Ce sont précisément 1 900 élèves pour le CFEE et 171 pour le BFEM qui sont dans cette situation et composeront sous requête.



Ces chiffres ont été dévoilés ce jeudi 12 juin 2025, lors du Conseil Régional de Développement (CRD) dédié à la préparation des examens de fin d'année, incluant également le Baccalauréat. Les autorités administratives et académiques ont profité de cette rencontre pour s'assurer que toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de sécurité, soient prises pour garantir le bon déroulement de ces évaluations.



Selon l'inspecteur Touré, Secrétaire Général de l'Académie de Kolda, le nombre de candidats au CFEE sans extrait de naissance pourrait encore augmenter. Les discussions ont également porté sur l'amélioration des résultats du baccalauréat, avec l'ambition de mieux classer la région.



Pour l'ensemble de la région de Kolda, les effectifs totaux sont de 17 220 candidats au CFEE, 7 010 au BFEM et 5 856 au Baccalauréat. Il est à noter que, parmi les candidats au Bac, deux élèves passeront leurs épreuves en option arabe au lycée Ahoune Sané de Bignona.