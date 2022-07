Évadé du Pavillon Spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec : Pape M. Seck faisait partie du commando arrêté le 17 juin.

Né en 1984 à Pikine et résidant la cité Aliou Sow à Golf Sud, il est donc âgé de 38 ans, Pape Mamadou Seck, avait été placé sous de mandat de dépôt le 29 juin 2022, décerné par le juge d'instruction, Mamadou Seck, du 2ème cabinet. Il avait été placé sous mandat de dépôt pour complot contre l'autorité de l'État, acte de nature à occasionner des troubles à l'ordre public graves, à compromettre la sécurité publique, association de malfaiteurs en association avec une entreprise terroriste, destruction de biens appartenant à l'État, détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de la commission d'actes en rapport avec une entreprise terroriste. Ce sont donc de très lourdes charges qui pèsent sur Pape Mamadou Seck.

Comme nous vous l'annoncions, l'administration pénitentiaire, a informé de l'évasion dans la nuit du 09 au 10 juillet 2022 du détenu en mandat de dépôt, Pape Mamadou Seck. Ce dernier faisait partie du commando de la force spéciale arrêté lors des événements du 17 juin dernier.Comme annoncé dans le communiqué de l'administration pénitentiaire, PMS avait été transféré à l'hôpital Aristide le Dantec, parce qu'il souffre d'une maladie chronique grave : une maladie rénale chronique d'origine vasculaire au stade 5 et d'une hypertension maligne. Il est actuellement recherché par toutes les forces de l'ordre du pays...