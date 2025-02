Eumeu, ultra-souple, s'enflamme tandis qu'Ama vole la vedette et jure de réduire Franc en poussière

C'est dans une ambiance électrique que le gladiateur Ama Baldé a fait son entrée, vers 19 heures, au Stade Alassane Djigo de Pikine. Accompagné de son équipe de choc, dont Eumeu Sène, Jacob Baldé et Pokola, Ama a débarqué en force pour son Open Press.

Le moment le plus intense de la soirée a été marqué par un échange musclé entre les deux frères, Ama et Eumeu, qui se sont mesurés dans une démonstration de puissance. L'excitation était palpable, Eumeu secouant la tête, visiblement impressionné par la préparation physique de son frère. Une chose est claire : Ama semble plus prêt que jamais à livrer une bataille décisive.

Dans un élan de ferveur, Eumeu s'est lancé dans une course effrénée de 100 mètres, tandis qu'Ama, tel un lion prêt à rugir, s'est dirigé vers le public, enflammant l'atmosphère. À travers une chorégraphie saisissante mêlant souplesse et force, Ama a montré qu'il n'était pas là pour faire de la figuration. Secouant la tête avec détermination, il a juré de faire mordre la poussière à son adversaire, promettant un combat d'une intensité redoutable. La guerre des titans est ainsi lancée, et le public attend avec impatience le duel tant attendu.