Eumeu Sène : « Balla Gaye doit bosser dur pour revenir… »

La victoire était impérative pour Boy Niang 2, ce dimanche 1er janvier lors de son combat de lutte contre Balla Gaye 2. De l’avis de Eumeu Sène, au vu de l’enjeu qu’il y avait autour de cette affiche au sommet de la hiérarchie, seule la victoire était envisageable.



« En réalité le combat n’était pas uniquement celui de Boy Niang 2, mais le combat de tous les Pikinois ! C’est la raison pour laquelle Boy Niang ne devait pas perdre ce combat contre Balla Gaye 2. C’est pourquoi nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour remporter la victoire. On s’est tous mobiliser à 200% pour donner la victoire à Boy Niang! »



Cependant, le bourreau de Balla Gaye (deux victoires sur BG2 en 2009 et 2015), et ancien roi des arènes, ne fait pas partie de ceux qui prédisent une retraite prématurée à Balla Gaye.



Présent à l’arène où il avait fait une entrée remarquée, tout en galvanisant son poulain, Boy Niang 2, le Thy Shinger, prochain adversaire de BG2, au mois de Juillet prochain, reste persuadé que le Lion de Guédiawaye peut encore revenir en force dans l’arène…



« Je tenais aussi à adresser un message d’encouragement à Balla Gaye 2. Comme j’ai l’habitude de dire, Balla Gaye est un champion. Il a connu des moments de gloire et de périodes plus compliquées. Il faut que les gens sachent que moralement et mentalement, être un champion c’est le fait de toujours gagner. Non, ce n’est pas cela ! Un champion se reconnaît dans les moments difficiles, de par sa capacité à rebondir et revenir plus fort… Balla doit bosser dur et revenir plus fort... »