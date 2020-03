État d'urgence : Le ministre de la communication annonce une rencontre avec les patrons de presse pour des dispositions particulières.

Le ministre de la culture et de la communication n'a pas caché sa satisfaction face à l'engagement patriotique de la presse nationale face à la propagation de la maladie du Coronavirus.



"Le désir de la nation d'être ensemble, le désir de notre vie est plus important que tout engagement en cette période que nous traversons. Et les acteurs de la presse sont très engagés et ont montré leur patriotisme", a magnifié le ministre de la communication.



À la question de savoir si les acteurs des médias bénéficieront des dispositions particulières vu leur devoir d'informer la population, le ministre de la culture et de la communication, M. Abdoulaye Diop, annonce une rencontre avec les patrons de presse.

" Je salue le sens du patriotisme des journalistes. Ils doivent continuer leur travail et j'en parlerai avec le ministre de l'intérieur pour trouver des dérogations pour les journalistes. Dans ce sens également, je rencontrerai les patrons de presse pour poursuivre les discussions que nous avions commencées."



Au ministre de conclure que "la question la plus importante, c'est comment nous aider à mieux nous organiser. Car il est heureux de voir le président intégrer dans sa liste des personnes les plus impactées par la crise, les acteurs de la presse".