Est RDC: l'Union africaine "exhorte le M23 à déposer les armes"

L'Union africaine a exhorté mardi les combattants du M23 "à déposer les armes" dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), où le groupe armé et des troupes rwandaises livrent de violents combats à l'armée congolaise dans la ville de Goma.



Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA, qui s'est réuni d'urgence après une intensification des combats à Goma, a "condamné les violences du M23", tout en l'appelant à "déposer les armes", a plaidé sur X le commissaire aux Affaires politiques de l'Union africaine, le Nigérian Bankole Adeoye.