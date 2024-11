Escroquerie à Touba : Khadim Diop et Moustapha Dia condamnés à payer 65 millions CFA et prison ferme après une arnaque familiale

Le tribunal des flagrants délits de Diourbel a rendu son verdict hier, 7 novembre 2024, dans une affaire d’escroquerie qui secoue la ville de Touba. Khadim Diop et Moustapha Dia, respectivement condamnés à un an et trois mois de prison ferme, devront également verser 65 millions de francs CFA en dommages et intérêts à Abdoul Ahat Dia, un homme d’affaires établi en Italie.



L’affaire remonte à 2019, lorsque Abdoul Ahat Dia, après avoir investi au Sénégal, constate un trou de plus de 29 millions de francs CFA dans sa quincaillerie à Touba. Lors d’un inventaire, il découvre que son frère, Moustapha Dia, est impliqué. En fouillant le compte « Wave » de ce dernier, il retrouve des transferts d’argent suspects vers le numéro de Khadim Diop. En totalisant les transferts, Abdoul Ahat Dia découvre que Moustapha avait envoyé 31,5 millions de francs CFA à son ami Khadim Diop.



Les deux accusés ont été arrêtés suite à la plainte de la victime. En garde à vue, Moustapha Dia a expliqué qu’il était sous l’influence d’un « bain mystique » proposé par Khadim Diop, ce qui l’aurait poussé à envoyer de l’argent sans réfléchir. De son côté, Khadim Diop a accusé Moustapha Dia de lui envoyer de l’argent pour un marabout.



Lors du procès, les prévenus ont maintenu leurs déclarations, Moustapha Dia regrettant amèrement ses actions, tout en réclamant la somme de 29 millions de francs CFA à Khadim Diop. Finalement, le tribunal a condamné les deux hommes à la prison, en plus des lourdes amendes, pour réparer le préjudice causé à Abdoul Ahat Dia, comme rapporté par L’AS.