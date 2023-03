Escalade de la violence : Le Forum du Justiciable tire la sonnette d'alarme.

Le Forum du Justiciable d'appeler à une synergie d'actions pour venir à bout de cette situation. "Le Forum du Justiciable s'indigne devant ces actes d'une rare violence qui n'honorent pas notre chère patrie et demande à l’État du Sénégal

Un message fort a été aussi lancé aux acteurs politiques et aux jeunes. "Le Forum du Justiciable interpelle la responsabilité des acteurs politiques et leur rappelle qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Il est certes normal que des citoyens, dans un État de droit et de démocratie, puissent faire valoir librement leur liberté de manifestation, mais ils doivent le faire dans le respect des lois et des règlements en vigueur. Il est inconcevable que des actes de violence, peu importe leurs motifs, puissent prospérer et rester impunis. Le Forum du Justiciable invite les jeunes à plus de responsabilité et de conscience citoyenne en évitant de tomber dans la manipulation".

d’assumer pleinement son rôle régalien. Le Sénégal a toujours été considéré comme un îlot de stabilité dans un océan d'instabilité. Tous les acteurs doivent travailler à sauvegarder jalousement cet acquis, au regard du contexte d'insécurité qui secoue la Sous-région ouest africaine".