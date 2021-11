Équipement, Financement et formation : Les femmes de Koungheul présentent leurs maux au ministre de la femme.

Le maire de la commune de Koungheul a fait le plaidoyer des femmes du département devant le ministre de la Femme et de la Famille. Devant un parterre de femmes venues pour accueillir Ndèye Saly Diop, il a porté avec détermination la voix des femmes.



Embouchant la même trompette que le maire, la député Fanta Sall a évoqué la problématique des cases des tout-petits dans le département et a évoqué le besoin en financement des femmes qui a été détaillé par la chargée de communication des femmes du département.



Dior Dieng a axé son intervention sur trois points : la formation, les équipements pour les femmes des communes rurales pour l'allègement des travaux des femmes et le matériel agricole pour développer le maraîchage dans le département afin d'accélérer la transformation de produits locaux et enfin le troisième axe qui est le financement des femmes. Une batterie de doléances bien cernées par le ministre qui leur a promis de revenir pour échanger davantage sur ces points importantissimes...