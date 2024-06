Environnement - Urbanisme -Agriculture : les nouveaux inspecteurs des Affaires administratives et financières nommés

Les nouvelles entrées au poste d’inspecteur des Affaires administratives et financières au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, au ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage sont désormais connues.



Il s’agit de Monsieur El Hadj Sall, Économiste- Environnementaliste spécialisé en audit et contrôle interne, matricule de solde n° 515 409/D qui est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.







Son homologue Monsieur El Hadji Mamadou Guèye, Juriste, matricule de solde n° 662 513/E, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires.







Quant au Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage c’est désormais Monsieur Mamadou Boye DiaIlo, Juriste financier, matricule de solde n° 642 620/Z qui hérite du siège d’Inspecteur des Affaires administratives et financières.







La nomination de ces personnalités est intervenu, ce mercredi 26 juin, à l’issue du conseil des ministres présidé par le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye...