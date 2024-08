Entretien / Relation avec Ousmane Sonko, polémique autour de sa nomination à la DER/ FJ, coalition Diomaye : Aïda Mbodj à cœur ouvert...

La déléguée générale à l’entreprenariat des femmes et des jeunes (DER/FJ) s’est ouverte à Dakaractu à l’occasion du Grand Magal de Touba. À Darou Tanzil, où elle s’est installée depuis 2005, l’ancien ministre qui conduit actuellement l’entité pour l’appui et l’accompagnement des jeunes et des femmes a adressé ses remerciements à ses hôtes qui viennent chaque année passer avec elle et toute sa Famille, les moments de « Thiant ».



Dans ses propos, la présidente de la conférence des leaders évoque ses relations avec l’actuel Premier ministre Ousmane Sonko, mais également ses débuts à la tête de la délégation.



Aïda Mbodj, sans ambages, réitère son ancrage au sein de la coalition Diomaye Président avant de s'adresser à l’opposition qu’elle invite à plus d’imagination et d’ingéniosité.