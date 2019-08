Entretien / Lutte contre la pauvreté en Afrique « Sajo Juwara Foundation » s'engage

Les enfants de l'Afrique doivent s'engager auprès de leur continent pour aider à son développement. Sajo Juwara qui pense ainsi, a mis sur pied une fondation dénommée " Sajo Juwara Foundation " pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies dans toute l'Afrique à travers l'aide humanitaire, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'énergie. Cette fondation qui soutient et assiste les associations caritatives et des fondations à travers l'Afrique compte sillonner le monde pour mener à bien les différents projets qui encouragent le développement. Elle invite l'Afrique francophone à avoir cette culture du bénévolat à l'image de l'Afrique anglophone, pour aider les millions d'africains qui sont encore dans le besoin en faisant du monde un meilleur endroit pour les petites filles et garçons. Entretien...