[Entretien] Au front contre le Hamas, le Hezbollah et l'Iran : "C’est une guerre juste imposée à l’Israël", selon le Colonel Olivier Rafowicz

Depuis le 7 octobre 2023, Israël affirme livrer une guerre existentielle sur plusieurs fronts pour sa survie. Face au Hamas, soutenu par l’Iran, et au Hezbollah, dont le chef Hassan Nasrallah aurait été tué, Israël se défend d'être en guerre contre les musulmans, mais plutôt contre les terroristes. Le pays s'engage également à "tout faire" pour éradiquer la menace nucléaire iranienne, a déclaré le Colonel Olivier Rafowicz, porte-parole de l'armée israélienne.



Rencontré à Metula, une ville "fantôme" située dans le nord du pays, en Haute Galilée – à proximité des frontières libanaise et syrienne et dont la population a été évacuée –, le Colonel Rafowicz a affirmé que cette guerre imposée à Israël est "juste". Il a insisté sur la détermination de son pays à "en finir avec l'intention génocidaire de l'Iran".