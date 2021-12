Entrepreneuriat : Kristalina Georgieva loue le travail accompli par la DER et recommande la duplication du modèle aux autres pays d’Afrique couverts par le FMI.

Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, en visite au Sénégal depuis hier, a fait honneur à la délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes en y effectuant une visite de courtoisie.



En effet, pendant trois heures, Mme Georgieva a pu rencontrer et échanger longuement avec de jeunes entrepreneurs couvés par la DER. Parmi ces derniers, l’on peut citer Sophie Zinga Sy, la fondatrice de Dakar Design Hub, Bamba Lo, le PDG et co-fondateur de PAPS, Dicko Sy, la co-fondatrice de Dictaf corporation entre autres jeunes qui ont mûri leur projet sous l’aile de la Der et qui sont venus présenter leurs technologies et programmes dans leurs domaines respectifs, à la directrice du FMI. Ainsi, plusieurs secteurs ont été abordés à l’occasion sous l'œil réjoui de cette dernière, satisfaite par le rôle joué par l'équipe du sieur Sarr dans l’économie sénégalaise.



D’ailleurs, après avoir constaté et apprécié le travail accompli par la DER, Kristalina Georgieva a affirmé qu’elle souhaite recommander ce modèle au niveau continental pour soutenir d’autre pays et qu’elle va en discuter avec le chef de l’État pour que ce modèle à l’entreprenariat soit dans l’agenda de la présidence de l’Union africaine afin qu’il puisse l’appliquer dans les pays d’Afrique couverts par le FMI.