Enseignement supérieur : La composition des dossiers pour l'authentification des diplômes.

Le directeur de l'enseignement supérieur informe les étudiants que les dossiers de demande d'authentification des diplômes de l'enseignement supérieur doivent comporter les documents suivants:



Pour la Licence :

Il faut une demande formulée par l'Étudiant indiquant clairement l'objet;

La copie du baccalauréat et le certificat d'authenticité dudit diplôme ou de tout autre titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en application de la réglementation en vigueur.

Il faut également une copie de l'attestation ou du diplôme de licence, en raison de la demande sans oublier les relevés de notes des Licences 1, 2 et L3.



Pour les Master: Une demande formulée par l'Étudiant, une copie du Bac, un certificat d'authenticité dudit diplôme, une copie de l'Attestation ou du diplôme de Master, la copie de diplôme ou de tout autre relevés de note antérieur ( L1, L2, L3, M1, M2).



Pour le doctorat: le rapport de soutenance sera la nouveauté par rapport aux pièces des précédents niveaux d'études.



À noter qu'aucun dossier incomplet ne sera toléré. Les établissements qui délivrent les certificats d'authenticité des diplômes, attestations ou relevés de notes sont tenus de les communiquer par correspondances écrites à la direction générale de l'enseignement supérieur et sont en même temps invités à ne pas les remettre aux intéressés.