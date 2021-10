En tournée dans le département de Podor Racine Sy finance les jeunes et les femmes du terroir...

En prélude aux prochaines élections locales, le Président du mouvement national And Liggey Sénégal ak Racine (Alsar) a sillonné le département de Podor au cours du long week-end de Mawlid (Gamou).

Au menu, d'abord des échanges avec ses militants de la commune de Guédé village.

Les populations décident de laisser l'opportunité à leur leader Mamadou Racine sy qui aura le dernier mot sur les investitures pour le choix du candidat Alsar et la nature de la coalition dans laquelle le mouvement va se mouvoir.

Par la suite, Mamadou Racine sy s'est adressé à ses militants pour réaffirmer son soutien et sa considération en se félicitant de la représentativité de ses militants et sympathisants dans la commune de Guédé.

Il a aussi demandé avec ferveur l'implication des jeunes et des femmes surtout qu'en politique ce sont deux couches fondamentales de la population pour une forte massification et il s'est montré reconnaissant relativement au dynamisme et à l'engagement des militants.

Mamadou Racine Sy a ensuite attiré l'attention de tous sur la nécessité d'attendre la réaction du Président Macky Sall, le patron de la mouvance présidentielle qui aura bientôt le loisir de prendre la décision finale liée aux investitures et à la nature des listes électorales.

Par la suite, le leader d'Alsar a injecté encore une fois plusieurs millions pour les jeunes et les femmes de Guédé.

Par ailleurs, il a reçu le bureau communal de Alsar Podor dirigé par Mamadou Lamine Diop dit Mountaga dans le but de redynamiser la base pour des raisons stratégiques.

Pour sa part, la jeunesse de la commune de Podor a demandé au Président Sy d'élargir davantage la base des militants dans l'optique du scrutin local.

Le Président Racine Sy avait aussi prévu de faire les étapes des sites historiques de Ndiayène Pendao et Fanaye.