Emprisonnement de Bah Diakhaté - Le MEER national s’indigne et dénonce « une tentative de restriction de la liberté d’opinion »

Les soutiens à Bah Diakhaté continuent de tomber. La dernière élance du mouvement des Élèves et Étudiants Républicains (MEER). À l'instar de presque toutes les structures de l'APR, la structure que dirige le député Abdoulaye Diagne a tenu à exprimer son soutien indéfectible au journaliste non sans dénoncer avec la plus grande fermeté ce qu’elle considère comme de « l’acharnement » jumelé à « plan » mis en place par les nouvelles autorités pour intimider et restreindre la liberté d'opinion. « Le MEER salue le courage, le sens de la responsabilité et du patriotisme du camarade Bah Diakhaté, dont le seul tort est d'être au service de la vérité et d'éclairer la lanterne des milliers de Sénégalais qui le suivent sur les questions intéressant la Nation »

Le MEER invite , dans le communiqué qu’il produit, le régime Diomaye - Sonko « à mettre fin à toute tentative d'intimidation et à se concentrer sur les missions pour lesquelles elles ont été élues ». Les jeunes Républicains de confier que « le désarroi et le doute sont palpables chez les Sénégalais face aux difficultés relatives à leur sécurité, à la cherté de la vie et aux incertitudes liées à l'incompétence prématurément constatée des autorités autorisées qui, malgré un chapelet de promesses, peinent depuis leur élection à mettre en œuvre une quelconque vision ».

Le MEER lance, pour boucler son réquisitoire , un appel à tous les Sénégalais de ne pas céder face à « l'oppression galopante et de veiller au respect strict des acquis démocratiques, notamment de la liberté d'expression ». Il félicitera les délégations qui se sont rendues à Tambacounda, Kaffrine, Diourbel, Kaolack, Kédougou et Kolda. Le MEER salue, par ailleurs , la dynamique de remobilisation remarquable et la détermination partagée d'engager les prochaines échéances dans une perspective victorieuse et appelle enfin « à faire bloc pour soutenir Bah Diakhaté et s'opposer fermement à ceux qui veulent faire reculer notre démocratie et notre système de libertés ».