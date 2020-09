Emission H24 : Le chanteur Demba Guissé à cœur ouvert parle de ses relations avec Baba Maal.

Pour les besoins de votre émission H24, Dakaractu a rendu visite à l’artiste-chanteur Demba Guissé. Dans cet entretien de 30 minutes, le natif de la banlieue Dakaroise est revenu amplement sur sa longue carrière musicale.



Son passage à l’émission des jeunes pendant les vacances scolaires « Oscar des vacances », le natif des Parcelles Assainies de Dakar visite son riche parcours avec les trophées remportés. Tout a commencé avec cette émission qui est à l’origine de son éclosion dans la musique.



Issu d’une famille Pulhar de musiciens, il a été soutenu et accompagné par ses parents. Une opportunité qui lui a permis d’émerger parce que ses parents sont derrière lui. Il est revenu sur les circonstances qu’il a vécues avec ses adversaires lors du concours « Case Sanga » au Mali. « Au finish j’étais le seul restant dans la case » a-t-il confié.



Parlant de ses relations avec Baba Maal, le chanteur souligne que « Baba Maal est mon père. Notre première rencontre a lieu à Podor. J’ai toujours attendu cette rencontre. Mon père est un de mes compagnons. Il est plus qu’un père. On discute de tout et il me donne toujours des conseils ».



À la fin de l’émission, le chanteur a évoqué ses relations avec des artistes. Et précisant le concept « Artiste du peuple » que revendique le fils de Thione Ballago, il se montre prudent : « je ne suis pas bien placé pour en parler »