Émirats Arabes Unis / Escroquerie : L’Ambassade du Sénégal révèle le nom des malfaiteurs

L’ambassade du Sénégal aux Émirats Arabes Unis avait en Mai dernier alerté sur des cas d’escroquerie ayant cours dans ce pays et du fait de sénégalais résidant au Sénégal qui proposaient aux citoyens et autres étrangers résidant aux Émirats arabes unis « des services de charlatans ». L’Ambassade qui n’entend pas laisser ternir l’image du Sénégal dans ce pays est revenue pour révéler l’identité de ces actes répréhensibles. Il s’agit selon la Représentation diplomatique dans ce pays de « Mohamed Ezeddine Ndiaye et Abdou Aziz Diop » qui seraient coutumiers de ces faits qui portent plus sur la revente de véhicules d’occasion à Dubaï et à Sharjah ainsi que des transactions frauduleuses.

L’ambassade a par ailleurs invité les victimes de ces pratiques d’escroquerie à porter plainte auprès de la police émiratie ou auprès de la police sénégalaise qui se chargeront de faire leur travail. Elle a profité de l’occasion pour lancer également une alerte sur les annonces ou promesses frauduleuses consistant à proposer une immigration à Dubaï pour y travailler comme ouvrier, étudiant, boursier, footballeur ou domestique moyennant le paiement de fortes sommes d’argent et rappelle que ce sont des arnaques pures et simples. Enfin, la même source « de rappeler aussi que toute forme de maraboutage ou de charlatanisme est formellement interdite aux Emirats Arabes Unis et que les peines encourues sont très sévères et que ces pratiques portent considérablement atteinte à l’image du Sénégal ». Et a demandé aux sénégalais se rendant à Dubaï de faire attention à leurs bagages à main en cabine car plusieurs cas de vols de fortes sommes d’argent ont été signalés à bord de la compagnie Emirates...