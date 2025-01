Emigration vers les Îles Canaries: Plus de 740 migrants débarquent dans les îles de Ténérife, El Hierro et Gran Canaria en moins de 48h

Depuis quelques jours des milliers des migrants à bord de pirogues de fortune ont accosté sur l'archipel des Îles Canaries en Espagne. Selon le journal La Provincia visité par Dakaractu, ces dernières heures, plus de 740 personnes venant particulièrement de la Mauritanie, de la Gambie et du Sénégal ont été secourues dans les îles suivantes : El Hierro, Ténérife et Gran Canaria. Selon les sources de l'EFE, un sauvetage a été réalisé, ce mercredi à 60 KM d' El Hierro avec les services d'intervention et 86 personnes ont été secourues en route vers la Restinga, dans le sud de l'île.



Sur l'île de Ténérife, le journal La Provincia renseigne que trois embarcations avec 222 personnes à bord, avaient été signalées dans l'après-midi par la garde civile espagnole entre 5 et 7 kilomètres au Sud de la Restinga.

Ainsi, deux d'entre elles ont été accompagnées au port par le Salvamar Adhara et les membres d'un troisième, 74 personnes d'origine subsaharienne, ont été secourus par le même équipage du Salvamento.



Le journal explique que dans la matinée du mercredi 22 janvier 2025, 46 migrants, dont quatre femmes, qui voyageaient à bord d'un bateau précaire, ont également été secourus près d'El Hierro, après l'arrivée dans la matinée de deux autres cayucos avec un total de 170 personnes à bord, réparties dans deux barges dans lesquelles 89 et 81 personnes voyageaient respectivement.



Le dernier bateau est arrivé ce mercredi matin à Ténérife. Un cayuco (Pirogue ) est entré à Tenerife par ses propres moyens dans la matinée de ce mercredi 22 janvier, nous dit-il. Le bateau est arrivé sur la côte de Tenerife par le sud, plus précisément au quai de Los Abrigos, dans la municipalité de Granadilla de Abona, vers 9h40 du matin, informent nos confrères de la Provincia.