Émigration clandestine...je fais ma part..comme le colibri ( Par Doudou Gallo Fall )

Le Sénégal. Mon cher et beau pays. Ce joyau éblouissant au sein de l' Afrique de l'Ouest, porte toujours les cicatrices d' une économie en quête de stabilité, où les vagues de chômage battent encore les rives de l' espérance, emportant parfois les rêves des jeunes aspirants à un avenir meilleur. Les ruelles animées des villes et des villages se font l' écho dss aspirations étouffées par les limitations éducatives et les opportunités restreintes. Dans notre pays où l'éducation est à la fois une lumière d'espoir et un chemin rocailleux, les jeunes tels des fleurs délicates émergeant du désert, luttent pour s' épanouir malgré les entraves d' un système éducatif parfois désuet.

Dans les méandres etouffants de l' incertitude, les jeunes, tels des roseaux brisés par les vents impitoyables de l' adversité, se trouvent confrontés à l'implacable réalité du chômage qui étouffe leurs rêves d'une vie épanouie. Les aubes rosées et les crépuscule dorés du pays se teintent de frustration palpable alors que chaque lever de soleil apporte avec lui une nouvelle journée ponctuée par les portes closes des opportunités. Le poids des diplômes étincelants, autrefois symbole de promesses,devient le fardeau de leurs espoirs déchus, reflétant l' amer constat d' une société où le talent cède la place à l'insurmontable muraille de chômage endémique.

Les rues animées, autrefois berceau de l'espoir des jeunes, deviennent témoins muets de leur detresse. Chaque pierre usée, chaque pavé foulé par leurs pas résolus, porte les empreintes de leurs ambitions piétinées. La musique vibrante des rires joyeux se perd dans le tumulte de leurs pensées tourmentées, dans les murmures inquiets des nuits sans sommeil où l'insomnie se mêle à l'angoisse.

Face à cette toile sombre de désespoir,les jeunes, tels des marins égarés cherchant un phare dans la tempête, se trouve à la croisée des chemins. L' émigration clandestine devient la bouée à sauvetage scintillante dans l'océan impitoyable du chômage. L'émigration clandestine, cette décision lourde de conséquences se profile à l'horizon de leurs pensées tourbillonnantes,une lueur fragile dans les ténèbres de l' incertitude.

Dans ce choix poignant entre la désillusion et l' aspiration à une vie meilleure, les jeunes , emplis d'une détermination résolue, entame un voyage périlleux vers l' inconnu, prêts à affronter les flots tumultueux de l' émigration clandestine, portant avec eux les espoirs fragiles de tout un passé brisé et d' un avenir incertain.

Les voiles de l' espoir se déploient toujours avec grâce autour des jeunes porteurs de diplômes étincelants, telles des étoiles brillantes dans le firmament de leurs aspirations. Pourtant, malgré cette parure académique scintillante, les portes de l'emploi semblent closes, comme verrouillées par les caprices d'une réalité implacable.

La difficulté de ces jeunes à trouver leurs places dans le monde professionnel devient le douloureux récit d' âmes naviguant entre les vagues tumultueuses du chômage. Les candidatures envoyées, telles des messages en bouteille jetées dans l' océan de l' emploi, semblent se perdre dans l ' immensité des attentes sans réponse. Les entretiens parsemés d'espoirs étincelants, se transforment en ballot de scepticisme, où les promesses éphémères s' évaporent dans l' air, laissant place à une réalité froide et sans appel.

Chaque rejet, tel un coup de poignard dans l' estime de soi, creuse un fossé entre les aspirations des jeunes et les perspectives offertes par une société en quête d' un équilibre précaire. Les dossiers impeccables, témoins muets de leur ardeur et de leurs compétences, semblent se noyer dans l' océan impitoyable du marché de l' emploi, comme des trésors engloutis, dans les profondeurs insondables de l' indifférence.

La frénésie de leurs recherches d' emploi, le désir ardent de trouver leurs places dans un marché qui semble les ignorer, contrastent avec la frustration grandissante. Chaque refus, chaque silence obstiné, résonne comme un écho douloureux dans les âmes des jeunes, telle une symphonie concordante dans la mélodie de leurs rêves.

Dabs cette quête éperdue d' opportunités, les jeunes se retrouvent face à un miroir brisé, reflétant les éclats étincelants de leurs diplômes face à une réalité terne et impénétrable. C'est là le douloureux constat d'une difficulté à trouver sa voie, un pas hésitant sur le chemin sinueux des chemins divergents, où leurs aspirations se heurtent à la réalité complexe d'une société en quête de talents, mais souvent imperméable aux promesses cachées derrière des feuilles de papier.

Les aînés, dits émigrés, telles des étoiles filantes ayant traversé les cieux et les océans pour atteindre les contrées lointaines de l' Occident, portent en eux les reflets scintillants d'une vie perçue comme un mirage d'abondance et de prospérité. Pourtant, derrière le voile chatoyant de cette vision, se dissimulent les contours complexes d'une réalité bien différente.

Les récits enchanteurs des aînés émigrés, pareils à des contes de fée narrés au coin du feu, dessinent des mirages idealisés d'une vie d' opulence et de succès outre-mer. Les maisons lumineuses, les voitures étincelantes et les récits de réussites éclatantes,, semblent peindre un portrait envoûtant d'un Eldorado européen. Mais derrière ces récits, dans les plis invisibles des souvenirs, se dissimulent les nuances subtiles d'une réalité souvent occultée.

Les contrastes entre leurs récits glorifiés et leurs réalités quotidiennes ( des heures de travail acharné) , les barrières linguistiques et culturelles ( les luttes pour s'intégrer dans une société parfois hostile), les liens distendus avec leur terre natale, tour cela dessine une toile d'une complexité insoupçonnée et crée des cicatrices invisibles derrière les voiles de l'illusion de richesse.

C'est poignant de voir que cette génération qui a traversé les frontières pour toucher les étoiles, trouve que le prix à payer pour ce rêve est souvent plus élevé qu'imaginé. Les histoires des aînés émigrés, contées avec passion et émotion, résonnent comme des contes de fée moderne dans l' imaginaire des jeunes. Les images de villes scintillantes, de rues pavées d'opportunités et de rêves de réussite défilent dans les pensées des jeunes , deviennent des mirages tentateurs dans le désert parfois aride de leurs perspectives futures.

Chaque anecdote, chaque récit, nourrit les aspirations de ces jeunes esprits, tels des bourgeons avides de soleil. Il se retrouvent transportés dans un monde d'illusion douce-amère, oû l'émigration apparaît comme une échappatoire vers un avenir radieux, loin des défis et des limitations de leurs réalités actuelles.

C'est là le constat poignant de l'impact insoupçonné des récits migratoires sur la jeunesse du pays. Une Influence subtile mais profonde, sculptant leurs rêves et façonnant leurs désirs. Entre les paroles des aînés émigrés et les aspirations des jeunes, se dessine un lien invisible mais puissant, une transmission d'espoir et d'ambitions, qui ,malgré ses nuances, éclaire le chemin vers un avenir rêvé, un futur embrassant les promesses de l'ailleurs.

Ainsi ,dans les méandres de l'incertitude, les jeunes se tiennent devant la croisée des chemins, confrontés à une décision qui marquerait à jamais les cours de leurs destinées.

L' Espagne ,tel un mirage scintillant à l' horizon de leurs espoirs, représente l 'ultime refuge, un eldorado convoité où les rêves prenaient forme, mais aussi une voie semée d' embûches, périlleuse et incertaine.

Ainsi, le choix de l'émigration clandestine est une équation complexe, où les variables de la sécurité, du désir ardent d' un avenir meilleur, et du prix à payer, se confrontent dans les esprits des jeunes. Les récits d' échec, les nouvelles d' embarcations échouées, résonnent comme des avertissements lugubres dans leurs pensées, mais la lueur d'espoir persiste, faisant vaciller la raison au profit du désir.

La décision de s'embarquer dans cette traversée périlleuse, sur les eaux troubles de la migration clandestine, est le cri perçant d' une jeunesse assoiffée de liberté, mais aussi l'écho silencieux de l'angoisse, de l' incertitude et du danger d' un choix difficile, d'une décision aux conséquences potentiellement dévastatrices...

Doudou Gallo Fall

Somone, Enseignant