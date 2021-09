Émeutes de mars : des pertes estimées à plus de 7, 2 milliards pour Auchan qui annonce un montant supérieur.

Après les émeutes urbaines de Mars dernier, l’heure est au compte pour la multinationale française Auchan. Et selon Confidentiel-Lettre Quotidienne, qui cite un un rapport interne, les pertes sont estimées à 11 millions d’euros, 7,2 milliards de francs CFA.







En effet, lit-on dans le rapport, « dans le cadre des mouvements sociaux de grande ampleur qui ont eu lieu entre le 3 et 7 mars 2021, l’ensemble des magasins au Sénégal ont été fermés entre le 4 et le 9 mars 2021. Dix-huit magasins ont été partiellement ou entièrement saccagés et pillés. La réouverture des magasins s’est faite progressivement depuis le 11 mars 2021.







Les dégâts sont estimés à 11 M€ incluant 5 millions liés à la valeur des actifs immobiliers dont la valeur nette comptable s’élève à 4 M€ ».



La même source poursuit en indiquant que pour compenser ses dégâts le groupe estime que la plupart des pertes seront couvertes par ses polices d’assurance et a reconnu au 30 juin 2021 un produit d’assurance à venir de 6 M € correspondant aux stocks et pertes d’exploitation.







Ces pertes, conclut CLQ, ont largement contribué à la baisse du chiffre d’affaires Sénégal qui aurait connu une chute de près 5% par rapport à la même période que l’année dernière.







Dakaractu s’est rapproché de Auchan pour confirmer cette information. Notre interlocuteur de nous faire savoir qu’ils n’ont pas encore reçu le « go pour communiquer » sur ce sujet.







Cependant, assure-t-il, les chiffres avancés par CLQ sont très en deçà du véritable montant. Et que le moment venu ils seront révélés au grand public...