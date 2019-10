Élue sur la liste de Koungheul : La députée Fanta Sall désavoue Yaya Sow et approuve les choix de Macky Sall à l'Assemblée nationale

Les propos de Yaya Sow suite au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale n'ont pas fini de susciter des réactions dans la mouvance présidentielle. Élue sur la liste de Koungheul, Fanta Sall n'a pas tardé à se démarquer du député "rebelle". Dans une interview avec Dakaractu, la parlementaire prend fait et cause pour le président Sall dont elle cautionne les choix opérés à l'Assemblée nationale. "C'est le président qui a été dépositaire de la confiance des sénégalais. Par conséquent, nous devons lui faire confiance et approuver ses choix. Je ne suis pas avec le président pour avoir des strapontins ou pour être nommée dans le bureau de l'Assemblée nationale. Les miens seraient très remontés contre moi s'ils m'entendaient dans des revendications fantaisistes", a dit Fanta Sall.