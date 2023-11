Éliminatoires Mondial 2026 / Sénégal vs Soudan Sud : Jour de vérité pour les Lions…

Une longue route vers le précieux sesame qui sera très convoité dans le groupe B où les Lions, sur plusieurs mois, vont tour à tour affronter la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud en plus de la RD Congo.



Pour bien commencer sa quête, le Sénégal va recevoir le Soudan du Sud ce samedi, au stade Abdoulaye Wade Diamniadio (19h00 gmt.) Dans cette partie qui sera à huis clos, une victoire serait préférable pour les champions d’Afrique. Un succès permettrait aux Lions de poursuivre leur dynamique de victoires après avoir battu le Cameroun le 16 octobre dernier en amical.



Comme annoncé depuis plusieurs jours par le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, a travers cette rencontre contre le Soudan Sud et celle face au Togo le 21 novembre, il est question de bien préparer la coupe d’Afrique des nations 2024. Et, de garder en tête la qualification au mondial 2026, qui reste un des objectifs majeurs de la fédération sénégalaise de football.



Une manière de dire que la victoire et le comportement du collectif seront très importantes ce soir, face aux Soudanais qui ne vont certainement pas se laisser faire…



Mouhamadou Moustapha Gaye