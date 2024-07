Éliminatoires CAN 2025 (Groupe L) : Décryptage des chances, forces et faiblesses des adversaires des Lions…

Après la publication de la date officielle de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), la confédération Africaine de football (CAF), a donc procédé au tirage au sort des différentes poules, ce jeudi. Un tirage « chanceux » pour le Sénégal, champion d'Afrique déchu, qui fait tout de même figure de favori dans le groupe L, pour les éliminatoires de la CAN 2025. Emmenés par Aliou Cissé, les Lions de la Teranga devront néanmoins se méfier du Burkina Faso, demi-finaliste finaliste de la CAN 2022 et seul véritable concurrent dans cette poule. Le Malawi et le Burundi, outsiders et plus faibles équipes du groupe, auront pour objectif d'essayer de créer la surprise face aux favoris….

Sénégal (18e au classement FIFA) : Favori indiscutable du groupe L, le Sénégal dispose d'une équipe talentueuse et expérimentée, emmenée par un Aliou Cissé toujours en quête de certitudes malgré un sacre et près de dix ans sur le banc sénégalais. Éliminés par la Côte-d'Ivoire en huitièmes de finale de la dernière CAN (1-1, 5-4 tab), les Lions de la Teranga (17 participations à une CAN, deux finales perdues en 2002 et 2019 et une remportée en 2022), auront à cœur de se racheter et de se qualifier pour la prochaine édition.

Dernièrement, le principal atout de la sélection sénégalaise était leur solidité défensive sous la houlette d’Edou Mendy et surtout de défenseur central Kalidou Koulibaly. Et, leur capacité à s'appuyer sur des joueurs de classe mondiale comme Sadio Mané. Cependant, avec un SM10 moins percutant depuis quelques années et une ligne offensive pas assez décisive, les champions d'Afrique 2022 devront se méfier d'un manque d'efficacité qui pourrait leur compliquer la tâche.

Burkina Faso (67e au classement FIFA) : Seul véritable adversaire du Sénégal dans ce groupe, le Burkina Faso reste une équipe redoutable, demi-finaliste de la CAN 2022, les Étalons avaient été stoppés net (3-1), par des Lions qui avaient très faim. Emmenés par des joueurs confirmés comme Bertrand Traoré, les Étalons possèdent un redoutable jeu de transition rapide. Des contre-attaques fulgurantes capables de renverser n’importe quelle défense.

Leur expérience des grandes compétitions (13e CAN), pourrait leur permettre de jouer les trouble-fêtes. Néanmoins, leur manque de profondeur d'effectif pourrait être un handicap face à la force collective des Lions. Toutes compétitions confondues, en 13 rencontres, les deux sélections ont partagé les points à 7 reprises pour quatre victoires et deux défaites des sénégalaises.

Malawi (125e au classement FIFA) : Outsider de la poule L, le Malawi dispose d'une équipe jeune et ambitieuse, désireuse de briller sur la scène continentale. Leur principal atout sera leur fougue et leur détermination, mais ils devront faire preuve de maturité et de constance pour espérer créer la surprise. Leur manque d'expérience et de talents individuels majeurs risque cependant de les pénaliser face à des adversaires plus aguerris.

Néanmoins, les "Flammes" ont déjà pris part à trois phases finales de Coupe d'Afrique, atteignant même les huitièmes de finale en 2022. Lors de cette même Coupe d’Afrique en 2022, le Malawi avait tenu en échec le Sénégal (0-0) lors de la phase de poule (groupe B.) les Lions sont prévenus !

Burundi (140e au classement FIFA) : Favori pour occuper la dernière place du groupe , le Burundi, qui n'a participé qu'à une seule et unique CAN en 2019, semble être la plus faible équipe du lot. Malgré quelques joueurs intéressants, les Hirondelles souffrent d'un manque évident de qualité et de profondeur d'effectif. Leur objectif sera surtout de jouer les trouble-fêtes et d'essayer de grappiller quelques points face à des adversaires qu'ils auront du mal à inquiéter sur la durée. Les dernière fois que les deux se sont rencontrées s’était le 13 juin 2015, à l’occasion des éliminatoires de la CAN 2017.

Il est important de souligner que les Lions de la Teranga ont déjà mordu la poussière face aux Hirondelles le 13 décembre 1998 pour le compte des qualifications à la CAN 2000. En quatre rencontres, le Senegal l’a remporté à trois reprises pour un revers. Finalement tout peut arriver dans ce poule assez déséquilibrée, sur le papier.