Éliminatoires CAN 2023 / Sénégal vs Bénin : Sadio Mané a complété le groupe de 26 Lions, Bamba Dieng dans la tanière pour un contrôle médical…

À trois jours du match contre le Bénin, la tanière est désormais complète. Seul absent du groupe de 26 Lions convoqués par Aliou Cissé pour disputer les deux premières rencontres des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations Côte d’ivoire 2023, Sadio Mané a finalement rejoint ses coéquipiers dans la soirée du mardi 31 mai.



Après avoir disputé la finale de la Ligue des champions le 28 mai dernier, le numéro 10 des Lions a pu bénéficier de quelques jours de trêve avant de retrouver le groupe au Radisson Blu de Diamniadio (Dakar) et préparer sereinement le match du samedi 4 juin contre le Bénin (19h00 Gmt.)



Une rencontre à laquelle Mané devrait logiquement prendre part à moins qu’Aliou Cissé ne le laisse sur le banc pour le faire entrer si nécessaire en seconde période. Comme il serait possible de voir l’attaquant des Reds, qui sort d’une grosse saison avec son club, jouer juste une mi-temps et céder sa place à la reprise.



Enfin, l’autre information glanée à l’issue de ce deuxième galop d’entrainement des Lions, c’est la présence de Bamba Dieng qui a fait le déplacement avec ses coéquipiers à bord du bus des joueurs.



Mais finalement, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui ne fait pas partie des 26 joueurs convoqués, ne s’est pas entraîné avec le collectif. En réalité, Bamba qui est en vacances au Sénégal, a rejoint le regroupement pour faire constater sa blessure de type musculaire, par le staff médical sénégalais. Et, profiter des retrouvailles avec ses frères de la Tanière…



Ce mercredi, la séance d'entraînement sera également à huis clos, avec un quart d’heure ouvert à la presse. Comme il aime à le faire, Aliou Cissé a opté pour les séances fermées loin des indiscrétions…