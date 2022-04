Eliminatoires CAN 2023 : Le Sénégal se retrouve dans le groupe L avec le Bénin, le Rwanda et le Mozambique...

Le Sénégal a herité du groupe L en compagnie du Bénin, du Mozambique et du Rwanda. Une poule loin d'être facile même si les Lions ont toutes les chances de leur côté.



Avec un total de 48 sélections africaines en lice, seules les deux premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour la phase finale de la CAN 2023.



A noter que le 25 février dernier, les fédérations du Kenya et du Zimbabwe avaient été suspendues par la FIFA pour interférences gouvernementales.



Une suspension qui, si elle est maintenue, pourrait priver ces deux sélections de prendre part à ces éliminatoires qui démarrent au mois de juin prochain.



Les champions d’Afrique en titre vont se lancer dans la course au mois de juin en espérant aller chercher une qualification et pourquoi pas un second sacre d’affilée à la CAN 2023.



Groupe A

Nigéria

Sierra Leone

Guinée Bissau

Sao Tomé



Groupe B



Burkina Faso

Cap-Vert

Togo

Eswatini



Groupe C



Cameroun

Kenya

Namibie

Burundi



Groupe D



Égypte

Guinée

Malawi

Ethiopie



Groupe E



Ghana

Madagascar

Angola

Centre Afrique



Groupe F



Algérie

Ouganda

Niger

Tanzanie



Groupe G



Mali

Congo

Gambie

Soudan sud



Groupe H



Cote d'Ivoire

Zambie

Comores

Lesotho



Groupe I



RD Congo

Gabon

Mauritanie

Soudan



Groupe J



Tunisie

Guinée équatoriale

Libye

Botswana



Groupe K



Maroc

Afrique du Sud

Zimbabwe

Libéria



Groupe L



Sénégal

Bénin

Mozambique

Rwanda