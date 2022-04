Éliminatoires CAN 2023 : La Gambie affrontera le Mali, le Congo et le Soudan du Sud.

La Gambie hérite du groupe (G) avec le Mali, le Congo et le Soudan du Sud. Les Scorpions avaient déjà tiré les Aigles en phase de groupes (F) de la CAN Cameroun 2021. Les deux pays voisins s'étaient séparés sur un nul (1-1) le dimanche 16 janvier 2022, avant de se qualifier au second tour.



Le choc du groupe G sera donc le duel entre le Mali et la Gambie, qui cherchera une deuxième qualification à une phase finale de Coupe d'Afrique.



Les 12 groupes des éliminatoires de la prochaine CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire sont connus.





GROUPE G

1-MALI🇲🇱

2-CONGO🇨🇬

3-GAMBIE🇬🇲

4-SOUDAN DU SUD🇸🇸