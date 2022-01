Élections locales ce dimanche / L’ultime message du MINT aux acteurs à quelques heures du scrutin : « La raison doit toujours finir par l’emporter… Le choix de tout citoyen sera respecté »

C’est ce samedi, en tournée dans la région de Dakar, que le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a clôturé ses visites au niveau de certains centres de vote pour les élections départementales et municipales. Comme il l’a constaté dans les régions où il s’est rendu avant-hier, le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome s’est encore félicité du déploiement complet du matériel électoral.



Mais ce n’est pas sans oublier de transmettre un message opportun à tous les acteurs politiques en relation avec le jour du vote qui devrait plutôt consolider la démocratie. « Les candidats sont des personnes en compétition. Une élection, c’est toujours un moment de passion. Mais la raison doit toujours l’emporter », rappellera le ministre de l’intérieur.



D’ailleurs, Antoine Félix Diome de souligner au passage que le choix revient toujours au peuple. Par conséquent, il incite les candidats à respecter ce choix. « Il faut toujours faire preuve de fair-play et respecter les règles de la démocratie sur la base desquelles, la majorité désigne celui qu’elle veut porter à la tête de leurs localités. »