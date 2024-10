Élections législatives : le PIT mobilise ses troupes pour une campagne déterminante autour de la coalition Jamm ak Njariñ

À l’approche des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) a réaffirmé son engagement à renverser la majorité en place. Le Comité Central du parti, réuni à Dakar, a appelé à une campagne électorale « dynamique, intelligente et efficace » afin de donner à l’opposition une majorité au Parlement.



Le PIT, membre de la coalition Jamm ak Njariñ, appelle tous ses militants, ainsi que ceux des autres partis progressistes, à redoubler d’efforts pour éviter la consolidation du pouvoir exécutif. Le parti souligne que l’enjeu de ces élections est la préservation des libertés et de la démocratie sénégalaise.