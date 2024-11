Elections législatives : Wanep active sa "Situation Room" ou salle de Situation électorale

Après avoir formé environ 100 observateurs qui sont déployés à travers le pays pour la supervision des élections législatives, le Wanep (West Africa Network for Peacebuilding) à travers son projet Emam, a présenté sa "Salle de situation électorale" aux médias, ce samedi 16 novembre 2024, veille des élections législatives au Sénégal.

La cellule de veille électorale (CVE) a été activée, elle s'inscrit dans la continuité de la contribution de Wanep, de ses membres et de ses ONG partenaires.

Composée de 4 sections distinctes et complémentaires avec les 100 observateurs comme relais dans les différentes localités du pays, la Cellule de Veille Électorale (CVE) permet de maintenir une présence dans les zones à risque de violence électorale les 16, 17 et 18 novembre 2024 pour continuer l'alerte et la réponse en vue d'un scrutin apaisé.

À cet effet, un dispositif spécifique a été mis en place par le Wanep, ses membres et les partenaires ( Gradec, Casade, Scouts, AJS, RSJ, EEDS, YMCA, URAC, Justice et Développement). Il s'agit des Observateurs, au nombre de 100, formés, équipés et déployés, des collecteurs de données, des analystes, des facilitateurs de réponses et des communicateurs.