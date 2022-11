Élections législatives 2022 : Le CNRA tire un bilan « déséquilibré » de la couverture médiatique

Trois mois après les élections législatives, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel a rendu public son rapport qui fait état du dynamisme durant la campagne des différentes listes, mais aussi, de la couverture médiatique. Il faut rappeler que, précédemment, aux élections des représentants du peuple, le Cnra avait effectué une tournée au niveau des entreprises de presse relativement à l’organisation de ce scrutin.



Pour ce qui est de la publication au niveau de la presse écrite, le Cnra, dans son rapport fait état, pour la période d’observation définie, d’un total de 177 « Une » consacrées aux élections législatives du 31 juillet 2022. Celles-ci concernent notamment l’actualité sur des personnalités publiques dûment identifiées en fonction de leur appartenance politique.



En fonction de son modèle statistique, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel précise que pendant la campagne électorale, les quotidiens Vox Populi et Libération ont consacré le plus de « Unes » aux élections législatives avec respectivement 14 publications.



Regard sur les réseaux sociaux des médias régulés et le traitement des résultats





Dans cette partie, selon leur dynamisme sur les réseaux sociaux notamment YouTube et Facebook, l’étude a également porté sur l’activité de certaines chaînes de télévision et de sites d’information. Il ne s’agit en aucun cas, selon l’autorité de régulation, de faire un état des lieux ou un classement sur la pertinence ou le dynamisme de ces acteurs, mais d’essayer de percevoir la portée de l’activité de diffusion de l’information par ces professionnels de l’information particulièrement en période électorale.





Sur l’ensemble des sites d’information de l’échantillon, Seneweb cumule 32.9 % des vues, suivi de Dakaractu avec 21.5%, Sénégal 7 compte 15.1% des vues.

Concernant la dynamique sur Facebook, Seneweb a eu une activité plus importante avec 252 572 vues cumulées sur l’ensemble de ses publications.





Concernant la photographie de l’activité des télévisions sur la plateforme digitale YouTube et selon l’échantillonnage effectué dans le cadre de cette projection durant cette période, le Cnra informe que la chaîne de télévision TFM est la plus active avec 33.5% des abonnés contre 29.9 % pour la 2STV et 11.3% pour la Sen TV.





Ce graphique confirme le dynamisme de la TFM sur les réseaux sociaux. La télévision Futurs Médias cumule à elle seule 84.2 % des vues portant sur des publications relatives aux résultats des élections.





Ce graphique informe sur les formats des publications. Les vidéos occupent une place très importante dans le dispositif de publication, avec la mise en œuvre d’une certaine interactivité avec les vidéos «live» qui représentent, selon l’autorité de régulation, 36.9% des formats publiés sur Facebook.





En définitive, le Cnra note que 56.8 % des publications ont été dédiées à la Coalition Benno Bokk Yaakaar contre 21.8 % articles inspirés par la Coalition Yewwi Askan Wi. En troisième position, intervient la Coalition AAR Sénégal avec 5.9 % des publications portant sur son actualité. Enfin, la Coalition Les Serviteurs MPR qui a été la moins exposée dans ces publications avec seulement 1.8 %.