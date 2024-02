Élection présidentielle du 15 décembre 2024: Le forum du justiciable invite à un dialogue constructif, sincère et inclusif

Face à un contexte de « tensions politiques » provoquées par le report de la présidentielle , le forum du justiciable invite le président de la République et les acteurs politiques « à se projeter très rapidement vers un dialogue sincère et inclusif pour la tenue d’une élection présidentielle libre et transparente le 15 décembre 2024 date, qui a été retenue hier par les députés ».





« Nous encourageons vivement la tenue de ce dialogue et appelons les acteurs politiques de tout bord à la responsabilité. La sauvegarde de notre commun vouloir de vie commune doit transcender les divergences et les contradictions des uns envers les autres » apprend le communiqué lu à la rédaction.





Le forum du justiciable est d’avis qu’en faisant preuve de surdité à cet appel « ce serait un immense gâchis et un rendez-vous manqué pour la décrispation de la situation socio-politique et la formulation de consensus forts pouvant aboutir à l’organisation d’une élection présidentielle libre, transparente et apaisée ».







Babacar Bâ rappelle que le dialogue a jalonné l’histoire politique du Sénégal, et c’est « ce qui lui a valu la conservation de sa trajectoire de stabilité et la consolidation de l’Etat de droit et de la démocratie. Ainsi, tous les acquis démocratiques du Sénégal ont été des résultantes d’une série de consultations » considère le FDJ qui invite donc tous les acteurs « à saisir cette opportunité pour discuter et bâtir des consensus forts pour la tenue d’une élection présidentielle inclusive, libre, transparente et apaisée ».