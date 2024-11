Élection législative 2024 : « Je démens… » Anta Babacar réfute la rumeur selon laquelle elle aurait appelé à voter contre l’opposition

Encore présente ce matin au lycée Ngalandou Diouf pour partager publiquement son vote à l'occasion du scrutin législatif, Anta Babacar Ngom a fait l'objet d'une rumeur dégradante de sa personne suite à la diffusion d'une interview. Elle serait accusée d'avoir encouragé les électeurs à voter contre l'opposition, ce que la jeune femme renie catégoriquement via son compte officiel Facebook.



Tout comme ses confrères et consœurs du milieu politique, ce dimanche 17 novembre 2024, l'entrepreneure et femme politique Anta Babacar a appliqué son devoir citoyen au lycée Ngalandou Diouf, en comptant sa voix parmi tant d'autres pour le scrutin des élections législatives.



Cependant, au cours de la journée, Anta Babacar a par la suite été sujette à un " on dit " la chargeant d'avoir encouragé les électeurs à voter contre l'opposition. Une rumeur déplaisante engendrée par la diffusion et la propagation en ligne d'une de ses interventions médiatiques qu'elle désigne de " vulgaire et de fallacieux ". " Je démens catégoriquement l’information circulant actuellement sur les réseaux, prétendant que j’aurais appelé à ne pas voter pour l’opposition. « C’est archifaux ! " , a-t-elle dit martelé.



Selon Anta Babacar Ngom Diack, "ce montage mensonger cherche à tromper et à semer le doute parmi les électeurs. Elle invite ainsi donc les militants et les sympathisants, accompagnés " des citoyens épris de justice et de liberté" à rester mobilisés pour un vote massif en faveur de la coalition " Samm Sa Kaddu".