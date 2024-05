El hadj Bécaye Mbaye : « Chacun de nous a une histoire avec Gaston Mbengue »

Le présentateur de lutte à la 2stv a rendu un hommage à Gaston Mbengue, rappelé à Dieu ce mercredi suite à une longue maladie. Un dernier combat que le Don King de l’arène a perdu, mais les témoignages et les hommages demeurent. Bécaye Mbaye à la cérémonie de levée du corps : « Nous devons tous être reconnaissant à Gaston Mbengue. Il a beaucoup fait pour la lutte et chacun de nous ici présent, peut en témoigner. Ce qui reste à faire pour lui, c’est de prier pour le repos de son âme et que son œuvre soit à jamais une inspiration pour les acteurs du sport en général ».