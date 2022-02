El Hadji Diouf encense Aliou Cissé : « Il a montré que c'est un très grand coach ! »

El Hadji Diouf ne tarit plus d'éloges sur le sélectionneur national du Sénégal Aliou Cissé qui vient de qualifier les Lions à une seconde finale de CAN d'affilée. Pour l'ancien double ballon africain, en réussissant cette prouesse, « il (Aliou Cissé) a montré que c'est un très grand coach ! » Pour sa troisième participation à une CAN, Cissé est plus que jamais proche de toucher le Graal...