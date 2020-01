El Hadj Diouf « jaloux » de Mané ? Sa réponse aux critiques...

La réponse du berger à la bergère. Et une mise au point de plus. Invité à réagir en direct sur Dakaractu, El Hadj Diouf a tenu à apporter une précision suite à ses propos récents sur Sadio Mané et au sujet du Ballon d’Or africain. Une sortie médiatique – à la veille de la cérémonie des CAF Awards à Dakar en 2019- qui avait irrité certains sénégalais. Et l’ancien numéro 11 des Lions a tenu à tempérer les débats...