Au-delà de l'aspect purement sportif, il est clair que la double confrontation attendue dans quelques jours entre le Sénégal et l'Égypte sera un match à gagner dans les tribunes. Autrement dit, la mobilisation et le soutien du public seront des données importantes sur la suite des événements.



Selon Issa Laye Diop, le président du comité de supporters "12ème Gaïndé" : « la qualification doit se jouer au Caire et l'arme fatale, ce sera le 12ème Gaïndé... »



Pour battre les Pharaons et se qualifier à la coupe du monde 2022, il faudra booster les Lions à max et surtout mettre une grosse pression sur la bande à Salah. Notamment au match retour qui se jouera au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio qui va recevoir sa première affiche internationale...