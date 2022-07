Effondrement de la dalle d'escalier d'un immeuble à la Médina : la famille Dièye pleure sa fille Maman Rokhaya.

Une triste nouvelle dans la commune de Médina avec l’effondrement de la dalle de l’escalier d’un immeuble qui abritait un Daara. Même si on dénombre un mort, le pire a été évité étant donné que 85 enfants inscrits dans cette école coranique de fortune venaient à peine de quitter les lieux. Le bilan des blessés reste cependant méconnu. La victime, Maman Rokhaya Dièye, a appris le Coran dans ce Daara et y était désormais la responsable financière. Les blessés ont été acheminés dans les hôpitaux Abass Ndao et Fann...