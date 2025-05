Education/Fosco au Lycée de Sagatta Gueth: Les élèves joignent l'utile à l'agréable avec leur gouvernement d'école

Sous le parrainage du maire de Sagatta Gueth et la supervision du proviseur et des professeurs encadreurs, le gouvernement scolaire du lycée a organisé des journées d’excellence exemplaires avec des déguisements décents, des danses, des chants et chorégraphies traditionnels et populaires en récitant des contes et faits pleins d’humour et d’enseignements. L'événement a eu lieu ce samedi 24 mai 2025.



Des activités très appréciées par les parents d’élèves, les autorités locales et coutumières présentes à la cérémonie de clôture qui n’ont pas manqué de féliciter les organisateurs.



En effet, sous le leadership de Mademoiselle Fatou Kine Thiam présidente du gouvernement, des concours, des génies en herbe, des tournois de football et beaucoup d’autres activités ont été organisées avec succès.