Ecobank Sénégal célèbre ses 25 ans d’existence

Ecobank Sénégal a célébré ses 25 d’existence, ce jeudi 23 janvier 2025. Organisé sous forme d’un cocktail dinatoire, personnel et clientèle ont répondu présent à cet évènement. Le tout dans un cadre convivial alliant l’utile à l’agréable.



Selon le directeur général de Ecobank Sénégal, Saïd Diallo, le but de cette cérémonie est de réunir les clients partenaires et parties prenantes en vue de célébrer les 25 années d’opération au Sénégal. D’où l’importance capitale de cette célébration qui consacre la reconnaissance que cette banque accorde à ses clients pour leur confiance renouvelée.



À ce propos, le directeur général a remercié tous ses clients avant de leur demander d’être plus engagés dans le projet de développement. Il estime que c’est le sens de cette cérémonie, tout en faisant savoir à ses clients qu’ils sont au cœur de leurs activités. D’ailleurs en matière d’accompagnement, il assure que Ecobank Sénégal mettra toujours au-devant de la scène les PME, les grandes entreprises, les particuliers et toutes ces populations là qui n’ont pas facilement accès au service bancaire. « Nous serons toujours engagés à trouver des solutions pour aller plus loin et renforcer notre mission de banque panafricaine qui participe à l’intégration africaine pour faire de l’Afrique un acteur qui compte sur le plan mondial », confirme- t-il.

La cérémonie a été clôturée par le partage du gâteau avec la belle prestation de l’artiste Carlou D.