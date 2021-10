Éclatement de Bby à Fissel : Le maire et ses camarades ne parlent plus le même langage...

À l'image des autres localités du Sénégal, Fissel n'est pas épargnée par des guerres de positionnement en vue de conduire sa destinée lors des cinq prochaines années. Après la mise en place d'une large coalition composée de mouvements et de partis les plus représentatifs sous la houlette de El Hadj Mansour Sarr de l'Apr, Alpha Faye, Made Sène du mouvent And Défar Fissel, le maire Cheikh Tidiane Ba de l'Apr a été écarté... Ce dernier, interpellé, n'a pas accordé de crédit aux agissements de ces derniers qu'il qualifié d'enfantillages. Pour lui, il reste à l'écoute de Macky Sall, seul maître du jeu...