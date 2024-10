Dya : Le maire Tamsir Guèye grossit le bataillon des départs au sein de l’APR et soutient le nouveau régime

Faisant l’objet de sollicitations venant de tous bords, le maire de Dya et leader du Mouvement citoyen pour développement local (MCDL), Tamsir Guèye, a décidé de quitter le navire de l’APR. En effet, pour lui, le plus important c’est le développement de Dya et le respect de son engagement envers sa population.

À ce titre, il a décidé d’accompagner le régime en place pour l’intérêt exclusif de sa communauté. « À l’unanimité les sages du MCDL, les jeunes et tous les représentants des villages ont tenu le même langage. Ils ont tous donné un avis favorable pour qu'on accompagne le nouveau régime », a déclaré le coordonnateur du MCDL, Yack Diagne en marge de la cérémonie de remise de kits scolaires et de matériel médical, qui s’est tenue dans ladite commune en présence du directeur de cabinet du ministre du travail, Ousmane Diagne. Dans ce même sillage, TamsirGuèye a fait savoir : « Je suis certes le leader du MCLD, mais j’ai demandé à mes militants et sympathisants de se concerter sur la décision à prendre pour notre avenir. » Et d’ajouter : « Je me suis aussi rapproché de mes proches pour leur demander leur avis. Ils ont tous souscrit à ce que je rejoigne le régime en place pour le développement de ma commune... »